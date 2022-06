Cidades Corpo de policial civil é encontrado após três dias de buscas no Lago Serra da Mesa Corpo de bombeiros ainda realiza buscas pelo bombeiro aposentado que também desapareceu no naufrágio

Após três dias de buscas, o corpo do policial civil do Distrito Federal (DF), Natair Melo, foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (27). O agente e o bombeiro aposentado, Francisco Roque, desapareceram depois que a canoa em que eles estavam naufragou durante uma pescaria na noite da última sexta-feira (24), no Lago Serra da Mesa, na zona rural de Santa Rita d...