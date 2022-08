O corpo da técnica de enfermagem Danyanne da Cunha Januário da Silva, de 35 anos, foi encontrado nesta quarta-feira (3), em Brazlândia, no Distrito Federal. Ela estava desaparecida desde o dia 27 de julho quando saiu de sua casa, no Riacho Fundo I, por volta das 22h30, para cobrar uma dívida de um conhecido.

Ao G1 DF, os familiares disseram que foram comunicados sobre a morte de Danyanne nesta manhã e estavam a caminho do Instituto Médico Legal (IML). A vítima deixa dois filhos, de 11 e 13 anos.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que ela saiu do apartamento, entrou no elevador, e depois saiu do prédio em direção ao carro, que estava estacionado na rua. As informações que a polícia tinha até então eram de que ela havia saído para cobrar uma dívida de um conhecido, após trocar mensagens por um aplicativo do celular.

Após o desaparecimento, os familiares da servidora pública encontraram uma conversa dela com o homem que, supostamente, ela saiu para encontrar. Referindo-se à Danyanne como “bb”, o homem disse que estava com o dinheiro para pagar a suposta dívida, mas que, por um problema no banco, precisaria pagar pessoalmente.

Segundo informações preliminares, dois suspeitos já foram detidos. Entretanto, a corporação não deu mais detalhes sobre o ocorrido até a última atualização desta reportagem.

