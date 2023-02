O corpo do americano Raul Jiménez, de 30 anos, que sumiu em uma cachoeira na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, foi encontrado nesta quarta-feira (1º), segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). De acordo com a corporação, o corpo do jovem foi encontrado na base do salto Raizama, segundo desnível da cachoeira Raizama.

As buscas por Raul aconteciam desde o dia do desaparecimento. Porém, a corporação encontrou grandes dificuldades devido a quantidade de chuvas no local. Na última segunda-feira (30) o comandante Thiago Wening explicou que 15 bombeiros especialistas em busca e resgate em inundações foram de Goiânia para a região colaborar com a procura.

Um amigo que estava junto com o turista norte-americano, explicou que estava deitado em uma rocha e só percebeu que o nível do volume de água subiu após esticar a mão para pegar uma toalha e estranhar ao ver que ela estava molhada. Quando procurou pelo amigo, já não o encontrou mais. "Eu tinha a opção de subir em uma pedra que estava alta e subi de braço mesmo. Vi onde nossa amiga estava e já não vi o Raul”, disse Marcelo Rosauro.

Marcelo foi um dos amigos que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBM-GO), após ficar seis horas ilhado.

Leia também:

- Pais de americano desaparecido viajam para acompanhar buscas na Chapada dos Veadeiros

- Turista americano desaparece após ser surpreendido por volume de água em Cachoeira de Alto Paraíso

- Amigo de americano desaparecido diz não ter percebido água subindo e tem esperança em encontrar Raul

Buscas por Raul

Raul estava desaparecido desde sábado (28), quando outras 4 pessoas do mesmo grupo dele foram resgatadas. Foi criado um comando unificado entre o Corpo de Bombeiros e o GVBS, composto por guias locais que conhecem a região com detalhes, e são especializados em técnicas verticais, usadas neste tipo de operação.

A corporação informou que, dos resgatados, dois conseguiram sair pela margem da cachoeira e um foi salvo depois de ficar ilhado por cerca de 6 horas.

Os bombeiros foram chamados às 17h20 de sábado, de acordo com relato dos militares. O turista que ficou ilhado foi resgatado por volta de 23h, por conta do volume da água. Nesta segunda-feira, segundo a corporação, foi criado um comando unificado entre o Corpo de Bombeiros e guias locais que conheciam a região com detalhes e eram especializados em técnicas verticais para ajudar nas buscas.

Ao POPULAR, Segundo o tenente Fernando Caramaschi, os bombeiros traçaram um perímetro de 12 km de onde Raul foi visto pela última vez, para fazer buscas na última segunda-feira (31). No entanto, por conta da chuva, as equipes percorreram cerca de 5 km.