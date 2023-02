O corpo do americano Raul Jiménez, de 30 anos, encontrado na tarde desta quarta-feira (1º), no Ribeirão São Miguel, em Alto Paraíso de Goiás, demorou três horas para ser resgatado após ter sido localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), informou os Bombeiros.

Ao POPULAR, o tenente coronel Fernando Caramaschi detalhou que o corpo foi encontrado por volta das 14h30 e colocado em um local seguro por volta das 17h30. A operação de resgate terminou às 18h30, com a chegada do Instituto Médico Legal (IML) ao local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo do americano estava preso entre duas pedras, debaixo de um galho de árvore. “Provavelmente o corpo ficou preso nesse dia e, como o volume de água estava mais alto, isso acabou impedindo que nós visualizássemos. Como as condições climáticas melhoraram, o rio foi voltando à normalidade, conseguimos visualizar e realizar a retirada”, detalhou Caramaschi.

Buscas

O corpo de Raul Jiménez foi localizado a cerca de 300 metros do local em que foi registrado o desaparecimento. Mas, de acordo com a corporação, as buscas, que duraram cinco dias, já tinham avançado por uma distância de 10 km.

“Situações como essa acabam sendo recorrentes. Todas as ocorrências acabam sendo similares, mas muito complexas, porque da mesma forma que encontramos a vítima a 300 metros de distância, já tivemos situações em que o corpo foi encontrado 15 km depois do local do desaparecimento. Nessas operações, o cenário é sempre muito complicado, e o acesso nem sempre é fácil”, afirmou o tenente coronel.

O capitão Thiago Wenning relatou que o local em que o corpo foi localizado era de difícil acesso, por se tratar de um cânion de aproximadamente 40 metros de altura. “Foi necessário aplicarmos técnicas específicas para que conseguíssemos realizar a retirada da vítima com total segurança”, afirmou.

Identificação

O Instituto Médico Legal (IML) informou que o corpo do americano ainda não foi liberado e não há previsão para que isso aconteça, já que estão sendo realizados exames.

Leia também:

- Corpo de turista americano é encontrado em cachoeira da Chapada dos Veadeiros

- Amigo de americano desaparecido diz não ter percebido água subindo e tem esperança em encontrar Raul