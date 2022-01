Cidades Corpo de uma das vítimas de afogamento no Rio Piracanjuba, em Pires do Rio, é encontrado Rapaz de 22 anos e adolescente de 15 se afogaram na tarde de domingo (23); corpo da jovem ainda não foi localizado

O corpo de um jovem de 22 anos foi encontrado na manhã desta segunda-feira (24) no Rio Piracanjuba, em Pires do Rio, cidade distante 140 quilômetros de Goiânia. Ele e uma adolescente de 15 anos se afogaram na tarde de domingo (23) enquanto nadavam no local. O corpo da outra vítima ainda não foi localizado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe com qu...