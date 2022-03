Cidades Corpo de vendedor ambulante é encontrado carbonizado em casa com marcas de sangue, em Goiânia Segundo informações dos vizinhos e da Polícia Militar, um casal mora na casa em que o corpo foi encontrado

Um vendedor ambulante de 56 anos foi encontrado carbonizado no quintal de uma casa, no Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia, na manhã do último sábado (12). A Polícia Técnico-Científica realizou perícia no local e encontrou sangue na cama de um dos quartos da casa, o que indica que ele pode ter sido esfaqueado antes de ter o corpo queimado. Também foi encontrado no l...