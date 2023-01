O corpo do advogado goiano Djalma Rezende é velado na manhã desta terça-feira (3), no Centro de Esporte e Lazer da Ordem dos Advogados do Brasil (CEL da OAB), em Aparecida de Goiânia. A despedida é aberta ao público e o enterro, restrito aos familiares e amigos, será realizado no Cemitério Parque Memorial.

Mais de 40 coroas de flores foram entregues ao local como homenagem. Rezende fundou o escritório Djalma Rezende Advogados e é considerado uma referência no Direito Agrário no Brasil. Ele deixa filhos e a esposa Priscila Maura de Carvalho Rezende, advogada e conselheira da seccional de Goiás da OAB-GO.

Djalma morreu no domingo (1º), aos 69 anos e estava internado desde o dia 17 de dezembro de 2022 no Hospital Albert Einsten, em Goiânia. Ele lutava contra um câncer colorretal desde 2017. A causa da morte foi uma insuficiência hepática causada pela metástase do câncer no fígado.

Em nota, a OAB-GO definiu Djalma como um dos advogados mais bem-sucedidos do Brasil e que seu "riso franco e espontâneo deixará muitas saudades naqueles que tiveram o privilégio de seu convívio". Ele era decano da Ordem Goiana e também atuava na OAB-DF, OAB-MT, OAB-MG e OAB-SP.

Rezende morreu no mesmo dia em que completou oito anos de relacionamento com a esposa. Priscilla Rezende disse ao g1 Goiás que o marido foi internado no dia do aniversário dela, em 17 de dezembro. Os dois eram casados há seis anos e meio.

Pelas redes sociais, a viúva usou o trecho da música ‘Uma Vez Mais’, de Ivo Pessoa, para se despedir do marido. “Voa minha ave, voa sem parar. Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar. Permaneço em ti como sempre foi mais perfeito e mais fiel. Mesmo sozinha sei que estás perto de mim quando, triste, olho pro céu”, escreveu na postagem.

Quando os dois se casaram, o evento ganhou os holofotes da mídia e foi uma das festas mais comentadas que Goiânia já teve pelo seu alto custo, tendo até mesmo shows de Anitta e Thiago Abdavanel. A cerimônia foi realizada no CEL da OAB, local do velório.

Descoberta da doença e tratamento pelo SUS

Quando foi diagnosticado com a doença, Djalma contou ao POPULAR que descobriu o câncer após ser internado com uma dor “violentíssima” abaixo do umbigo.

O advogado chegou a realizar tratamento e cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo. Na época, Rezende fez um apelo para que as pessoas acima de 50 anos, façam o exame de colonoscopia, fundamental para detectar o câncer no reto. “Se eu tivesse feito quando tinha 50 anos, eu não teria chegado a este ponto. Poderia ter barrado quando ainda era bem pequeninho”, lamentou.

Djalma era doador do hospital em Barretos e outros em Goiânia há mais de 20 anos. O advogado elogiou o atendimento que recebeu: “Qualquer pessoa, por mais pobre que seja, se ela for internada lá, ela vai ter o melhor tratamento”.

