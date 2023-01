O corpo do advogado Djalma Rezende será velado nesta terça-feira (3), das 8h às 14h, no Cel da OAB, em Aparecida de Goiânia. O velório será aberto ao público. Já o sepultamento, será realizado no Cemitério Parque Memorial, mas restrito à família.

Djalma morreu aos 69 anos neste domingo (1), no hospital Albert Einstein, na capital. Ele lutava contra um câncer desde 2017 e estava internado desde o dia 17 de dezembro, após sofrer uma piora.

De acordo com a viúva de Djalma, a advogada e conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) Priscila Maura de Carvalho Rezende, a causa da morte foi uma insuficiência hepática causada pela metástase do câncer no fígado.

A advogada publicou o trecho de uma música em suas redes sociais nesta segunda-feira (2) para lamentar a partida do marido. “Voa, minha ave, voa sem parar”, escreveu.

Priscila e Djalma foram casados por oito anos. Ele é conhecido em diversas áreas do Direito, em especial o Direito Agrário. Além de fundador e único sócio do escritório Djalma Rezende Advogados, atuava na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás (OAB-GO), OAB-DF, OAB-MT, OAB-MG e OAB-SP.

