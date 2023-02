Na tarde desta terça-feira (14), o maquiador, modelo e influencer Ramon Souza, de 20 anos, foi enterrado no Cemitério do Centro de Aparecida. O corpo do jovem foi encontrado morto na piscina da casa de um amigo, no setor Grajaú, em Goiânia, na última segunda-feira (13). A Polícia Civil já investiga e suspeita de morte acidental.

Nascido no dia 13 de maio de 2002, o modelo também era maquiador e penteador. Em suas redes sociais, ele compartilhava com seus pais de 6 mil seguidores fotos dos trabalhos que fazia em suas clientes. O jovem também dava aulas de automaquiagem e divulgava o curso em seu perfil. Ramon era filho de José Ribamar, ex-vereador de Aparecida de Goiânia na 12ª Legislatura, que foi de 2009 a 2012.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Carlos Alfama, Ramon havia ido com amigos para uma boate em Goiânia na noite anterior e, de lá, para um posto de combustíveis, onde consumiram bebidas alcoólicas.

Ao POPULAR, o delegado informou que aguarda o laudo da perícia para descobrir a causa da morte. “O laudo pode levar até uma semana para ficar pronto”, finalizou.

Luto

Uma vez que Ramon era filho do ex-vereador José Ribamar, que exerceu a legislatura entre 2009 e 2012, o presidente da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia encerrou a sessão ordinária mais cedo, nesta terça-feira (14), em respeito ao luto pelo falecimento do jovem.

“Após o encerramento da sessão, todos os vereadores foram ao velório prestar condolências ao ex-parlamentar e seus familiares”, informou o órgão. “A Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia manifesta sentimentos à família e amigos pela morte precoce de Ramon Souza”, declarou a Casa.