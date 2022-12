Cidades Corpo do goiano que morreu em mar da Bahia ao evitar que filho se afogasse é velado em Trindade Consultor financeiro estava em viagem com os filhos, esposa e amigos quando desapareceu no mar. Sepultamento de Danilo Torrano está previsto para as 8h de quarta-feira.

O corpo do turista goiano que morreu após desaparecer no mar da Bahia ao evitar que o filho se afogasse é velado em Trindade, na Região Metropolitana da capital. A despedida de Danilo Torrano foi iniciada na noite desta terça-feira (6), na Igreja Padre Pelágio, por volta das 22h15. O consultor financeiro de 36 anos estava em viagem com os filhos, esposa e amigos quando d...