Atualizada às 19h21 do dia 15 de fevereiro de 2023

O corpo de Paulo Roberto da Silva, de 62 anos, irmão do prefeito de Minaçu, Carlos Leréia, foi encontrado no início da noite desta quarta-feira (15), após uma semana desaparecido. A informação foi confirmada pela Polícia Científica do Estado de Goiás.

Leréia disse que o corpo foi localizado às margens da GO-132, no Povoado Cana Brava (Filó) após ter capotado o carro em um acidente. O político informou também que o corpo já estava em estado avançado de decomposição em um local de capim alto. Paulo é aposentado e havia saído de casa em seu carro no dia 7 de fevereiro e, desde então, não foi mais visto.

O delegado responsável pelas investigações, Jarder Vieira, informou que perícias serão realizadas para descobrir a causa exata do acidente e da morte.

Ele era procurado pelos bombeiros da região com a ajuda de drones e equipes de cães, além de embarcação no lago Serra da Mesa. Ao POPULAR, o prefeito disse que viu o irmão um dia antes do desaparecimento. "Fui na casa dele [em Minaçu], tomei café com ele, e ele estava bem", disse. "Ele é muito metódico. Sempre sai e volta no mesmo dia. Tem 30 anos que ele tem esse comportamento", afirmou Leréia.

No boletim registrado junto à Polícia Civil, consta que Paulo é "portador de várias doenças que agravam sua situação", o que aumenta ainda mais a preocupação do prefeito com o irmão.