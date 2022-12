Está sendo cremado na manhã desta quinta-feira (8), o corpo do advogado e jornalista Luiz Fernando Rocha Lima. O Ex-diretor geral do Grupo Jaime Câmara em Palmas (TO) e em Brasília (DF) e ex-diretor de jornalismo da rede morreu na quarta-feira (7), em Goiânia, aos 75 anos. Nos últimos meses, Nando, como era conhecido, vinha se tratando de um tumor cerebral agressivo, descoberto após contrair Covid-19 no início deste ano.

O velório teve início na noite de quarta-feira (7), no Complexo Vale do Cerrado, em Goiânia. Já a cerimônia de cremação foi reservada aos familiares.

Luiz Fernando descobriu que estava com Covid-19 durante uma viagem ao Rio de Janeiro, onde costumava passar temporadas. Logo que voltou para casa, após a internação, ele começou a sentir uma forte dor de cabeça, chegando ao diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC), que levou à identificação de um tumor cerebral agressivo.

Vida e carreira

Luiz Fernando Rocha Lima nasceu em Goiânia, em 28 de abril de 1947. Estudou em escolas renomadas da capital e se formou em direito na Universidade Federal de Goiás (UFG). Aos 20 anos começou a atuar no serviço público como escriturário no ProGoiás, depois na autarquia estadual Suplan, mais tarde na Prefeitura de Goiânia até chegar à chefia de gabinete do então governador Leonino Caiado, onde foi alçado à condição de coordenador da construção do Autódromo Internacional de Goiânia.

Em 1988 assumiu a diretoria geral no Tocantins do Grupo Jaime Câmara. Dez anos depois foi transferido para Brasília, onde comandou os veículos do grupo até 2000. No ano seguinte, tornou- se o diretor geral de jornalismo de toda a rede. Seu afastamento da empresa se deu em 2016.

Casado há mais de 50 anos com a artista plástica, ceramista Regina Lúcia Arantes Rocha Lima, Luiz Fernando teve três filhas e seis netos.

