O corpo encontrado no início da tarde deste domingo (19), em uma estrada vicinal às margens da GO-469, na zona rural de Abadia de Goiás, é o de Juscelia de Jesus Silva, de 32 anos, que estava desaparecida desde o dia 14 de fevereiro. As informações foram confirmadas pela Polícia Científica do Estado de Goiás. A identidade dela foi confirmada por meio do exame de papiloscopia e o laudo sobre a causa da morte deve sair em até 30 dias.

Juscelia sumiu após participar de uma entrevista de emprego em uma clínica de estética, em Goiânia. Reginaldo Moura, o marido da mulher, disse que falou com a esposa pela última vez no dia do desaparecimento dela, quando ela mandou uma mensagem dizendo para ele mandar o dinheiro para que ela chamasse um carro por aplicativo.

Juscelia é natural da cidade de Riacho de Santana, na Bahia e mora em Goiânia com o marido há 17 anos. O casal tem uma filha de nove anos.

O POPULAR questionou à Polícia Civil de Goiás (PC-GO) se já existe alguma linha de investigação sobre o caso, mas ainda não houve retorno.

Corpo encontrado

O corpo foi encontrado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) após um ciclista que passava pela rodovia sentir um forte cheiro e, ao ver um saco plástico amarrado, suspeitou que se tratava de um corpo. Então, acionou a equipe, que constatou que era um cadáver. A GCM disse que o corpo já estava em estado bastante avançado de decomposição e que a mulher estava nua.

