Foi identificado o corpo encontrado nesta terça-feira (20) esquartejado e enterrado no quintal da casa de uma idosa, no Bairro Popular, em Rio Verde. Trata-se de Lucas Wilamys da Silva, de 23 anos, que estava desaparecido há mais de 30 dias no município.

“Tudo indica que o homicídio aconteceu na madrugada do dia 15 de novembro. Ele estava com o telefone da mãe dele e a última visualização do aparelho foi nessa data. Depois do dia 15, as mensagens não foram mais recebidas”, explicou o delegado Adelson Canedo, titular da Delegacia de Homicídios, que investiga o caso.

Um homem foi preso em flagrante pela ocultação do cadáver e outro já teve sua prisão decretada. A suspeita, no entanto, é que tenha mais dois envolvidos no caso. “Os dois confessaram o envolvimento no enterro do corpo, mas nenhum deles confessa o homicídio, um fica jogando para o outro”, explica Adelson.

Lucas foi morto com uma paulada na cabeça, esquartejado, amordaçado e enterrado no quintal da casa de uma moradora do município. Conforme a apuração da investigação, ele foi esquartejado ainda com vida, visto que a paulada não foi suficiente para mata-lo.

O jovem de 23 anos, preso por furto e roubo, saiu da cadeia no começo de novembro e foi morto poucos dias depois. Ele já vinha sendo ameaçado por um dos suspeitos devido a uma dívida de 300 reais, fruto da divisão de bens de um furto cometido pelos dois. A polícia agora trabalha para identificar o terceiro e o quarto suspeito.

Relembre o caso

O crime foi descoberto após os agentes civis terem recebido uma denúncia anônima na noite da terça-feira (20). Ao chegarem na residência, os policiais descobriram que havia um corpo esquartejado enterrado no fundo do quintal com a boca amordaçada. A casa onde o cadáver foi encontrado é de uma idosa de 71 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o neto dela é usuário de drogas e está preso, porém, antes de ser detido, ele passou a levar usuários de droga para o local, que continuaram frequentando a casa da idosa. “Tiraram dela a administração da casa. Eles entram, saem, usam a casa e ela fica no quieta no canto. Na noite do crime ela estava dormindo no seu quarto sob efeito de medicação. Os usuários inclusive diziam que logo iam colocar ela em um abrigo”, informa Adelson.

Lucas Wilamys da Silva morava com a mãe e irmão, mas como era usuário de drogas, raramente parava em casa. Como era comum os sumiços, nenhum boletim de ocorrência foi registrado sobre seu desaparecimento. A família só procurou a polícia quando o corpo foi achado e eles suspeitaram que pudesse ser do jovem.

Leia também:

Corpo é achado amordaçado e esquartejado enterrado em quintal de casa, em Rio Verde

Homem é morto pelo enteado e genro após esfaquear a esposa em Rio Verde, diz polícia