*Atualizada em 21/1 às 12h16

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida, nesta sexta-feira (20), após os carros em que elas estavam baterem, na GO-118, região de Teresina de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa ainda não identificada foi encontrada morta, presa às ferragens de um dos carros. O corpo estava carbonizado.

O acidente ocorreu no Km-220, por volta de 15h. Conforme a corporação, os Bombeiros de Campos Belos foram chamados para atuar na ocorrência de colisão entre um Gol e uma caminhonete.

O ocupante da caminhonete foi encontrado vivo, mas ferido. Ele foi levado por terceiros para o Hospital Municipal de Teresina de Goiás.

Já a pessoa que conduzia o Gol estava presa às ferragens do carro e já sem vida. Segundo o Corpo de Bombeiros, não foi possível identificar o sexo devido ao fato de o corpo ter sido carbonizado.

O POPULAR tenta contato com o Hospital Municipal de Teresina sobre o estado do homem ferido no acidente. A reportagem também entrou em contato com o Instituto Médico Legal (IML), que informou que o corpo da vítima fatal foi levado para a unidade da Polícia Científica de Formosa.

A unidade, por sua vez, confirmou ter recebido o corpo na noite desta sexta-feira (20) e que já realizou a coleta de DNA para a identificação.

