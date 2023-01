Foram sepultados, na madrugada desta terça-feira (17), no Cemitério Municipal de Serranópolis, os corpos da mulher e filhos mortos a tiros pelo companheiro dela em uma fazenda de Aporé. Após o crime, Fábio José Mafra de Oliveira, de 43 anos, tirou a própria vida.

Os corpos de Priscylla de Oliveira Franco Mafra, de 37 anos, e os filhos dela, Guilherme Davi Fernandes Oliveira, de 7; Danilo Fernandes de Freitas Júnior, de 9; e Savana Danielly Fernandes Oliveira, de 13 anos foram velados em caixões fechados no ginásio de esportes da cidade na noite desta segunda-feira (16).

O sepultamento ocorreu no cemitério local por volta de meia-noite e meia, informação confirmada pela Prefeitura de Serranópolis.

Já o corpo de Fábio foi levado para Jataí e, de lá, enviado para Goiânia para o sepultamento. Segundo a funerária que cuidou da preparação, o corpo foi enviado por volta de 3h. Não há informações sobre o local do enterro.

Quádruplo homicídio

Em uma carta deixada no local do crime, Fábio José Mafra confessou ter matado sua mulher e os três filhos dela. A informação é da Polícia Civil, que informou que as vítimas foram encontradas com marcas de tiros e enroladas em redes, na propriedade rural onde tudo ocorreu.

Informações preliminares dão conta de que a família passava férias na propriedade rural. De acordo com Ederson Bueno, delegado responsável pelo caso, Fábio deixou uma carta dentro de uma carretinha, e outra dentro da casa.

Na primeira, relata Bueno, o homem tentou justificar o ato cometido. “Ele dizia que a companheira há um tempo não deixava ele exercer a autoridade de pai, já que ele não era o pai das crianças, e que vinham tendo algumas discussões”, contou o delegado, acrescentando que, na carta, Fábio disse também que teria tido uma discussão durante um passeio com a esposa e as crianças em um córrego, e que depois disso, pegou sua arma e os matou.

Já na outra carta, direcionada ao pai, Fábio teria dado instruções do que fazer com os bens deixados. O delegado informou não haver registros de violência doméstica envolvendo o casal, mas pontuou ter sido apurado informalmente que Fábio tinha ciúmes excessivos de Priscylla.

“Agora, nós vamos aguardar os laudos periciais e ouvir testemunhas, principalmente familiares, para que a gente possa confirmar toda essa situação que se apresenta até o momento”, concluiu Bueno.

