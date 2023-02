Os corpos que foram encontrados em covas rasas na zona rural de Porangatu, no Norte de Goiás, são de três homens que estavam desaparecidos em Mara Rosa, na mesma região, segundo o delegado responsável pelo caso, Sandro Leal. Dois deles teriam sido mortos devido à disputa pelo tráfico de drogas e o terceiro porque teria cometido um estupro. Dois suspeitos dos crimes já estão presos.

Todos os corpos foram encontrados na última segunda-feira (13). Eles estavam próximos a um carro queimado que pertencia a um deles. O POPULAR não conseguiu identificar a defesa dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.

Corpos encontrados

Duas das vítimas foram encontradas em uma cova perto do veículo. Um deles foi identificado pela impressão digital como sendo de Lucas Borges de Azevedo. O outro corpo será identificado com exame de DNA, mas o delegado informou que as roupas usadas por Raí Nunes da Silva eram as mesmas de quando ele desapareceu, ajudando na identificação. Os dois estavam desaparecidos desde 8 de fevereiro.

Já o terceiro corpo estava enterrado a alguns metros de distância, na mesma mata. Ele teve o corpo mutilado, mas foi identificado por impressão digital e é de Marciano Francisco da Silva, que estava desaparecido desde 13 de fevereiro.

O delegado Sandro Leal informou que o suspeito preso matou, primeiramente, Lucas e Raí e os enterrou no local. A suspeita é que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas. Dias depois, o suspeito, com a ajuda de uma mulher, matou Marciano, pois ele era suspeito de um estupro.

Leia também:

- Casal é suspeito de triplo homicídio e de esconder corpos na divisa de Goiás com Tocantins

- Seis PMs são presos suspeitos de sequestro, tortura e outros crimes

- Corpo do irmão do prefeito de Minaçu é encontrado após 1 semana desaparecido, diz Polícia Científica

Suspeitos das mortes

O casal suspeito de envolvimento nos crimes foi preso na última segunda-feira (13), mas durante uma abordagem referente a tráfico de drogas. Com eles, a polícia encontrou armas e drogas e eles foram presos em flagrante. Porém, durante a investigação, descobriram que eles também eram suspeitos dos assassinatos.

“Quando eu relacionei todos os fatos, durante o depoimento dos suspeitos eu comecei a fazer perguntas mais diretas, só assim eles confessaram o crime. Em depoimento, o suspeito confessou apenas a morte de Marciano e que o próprio Marciano teria matado Lucas e Raí. Já a mulher que foi presa também confessou apenas a morte de Marciano”, disse o delegado.