Cidades Corredor de umidade alimenta chuvas no fim de ano em Goiás Estado está sob alerta de tempestades emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia

Todos os prognósticos meteorológicos apontam para uma virada do ano com muita chuva em Goiás. O Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) soltou um alerta nesta sexta-feira (30) indicando grandes volumes pluviométricos numa vasta extensão territorial do País. Um corredor de umidade atravessa as regiões Centro, Norte, Nordeste e Sul do estado. A expectativa é que este sist...