Cidades Corredor de umidade provoca pancadas de chuvas e ruas de Goiânia ficam alagadas Avenida 87, esquina com Avenida Cora Coralina, ficou totalmente coberta pela água

A formação de um corredor de umidade em Goiás nesta segunda-feira (8) provoca o aumento das áreas de instabilidade em várias regiões do Estado. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as chuvas podem ser localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios. Algumas regiões de Goiânia registraram fortes chuvas...