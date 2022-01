Nesta sexta-feira (7) a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), mais conhecida como um grande corredor de umidade que sai da Região Norte do País passando sobre Goiás e chegando até o Sudeste do Brasil, vai favorecer a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do Estado. Com isso, as pancadas de chuvas isoladas podem ser volumosas, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Para Goiânia, haverá variação de nebulosidade, sol com pancadas de chuvas isoladas, temperatura máxima podendo chegar aos 28ºC e umidade relativa do ar variando entre 60% a 95%. O nascer do sol será às 5h50hs e o pôr do sol às 18h55.

O prognóstico para o Estado neste fim de semana, dias 8 e 9, é que o corredor de umidade vai favorecer o aumento da nebulosidade e a formação de áreas de instabilidade em várias regiões de Goiás. A previsão com isso é de pancadas de chuvas isoladas que podem ser localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).