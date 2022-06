Os Correios promovem, nos dias 14, 21 e 28, três leilões eletrônicos para alienação de veículos no estado de Goiás, com oferta de 289 motocicletas consideradas inaproveitáveis às atividades da estatal. Para participar, os interessados devem enviar as propostas até às 09h do dia de realização do leilão escolhido.

Quem deseja enviar sua proposta, precisa realizar um cadastro na agência mais próxima do Banco do Brasil. Na agência, é obtido uma chave de identificação e a criação de uma senha pessoal. Cada pessoa manda o seu lance de forma privada, e após a abertura das propostas, é divulgado o ranking por meio do site da agência. A maior oferta de preço é a vencedora.

Podem participar pessoas físicas ou jurídicas. Os valores mínimos de lance para cada lote estão anexados nos editais (nº004, 005 e 006/2022) do site, com licitações identificadas pelos números 933574, 934406 e 936264.

Para fazer a consulta, o interessado deve entrar no site do Banco do Brasil e colocar o número da licitação na barra de busca, localizada à direita. Após a confirmação pedida, o usuário é direcionado à uma página com todas as informações da licitação. Do lado direito, em “Opções”, há a possibilidade de download do edital em “Listar Documentos”.

As motos foram utilizadas nas operações e estão sendo substituídas, conforme a política de renovação da frota da empresa. As visitas para avaliação das condições das motocicletas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h, no Centro de Transporte Operacional (CTO) dos Correios. O CTO fica localizado na Av. São Paulo, s/n, Bloco C, setor Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia.

