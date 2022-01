Deputados goianos gastaram R$ 5,5 mi em cota parlamentar em 2021

Os deputados federais de Goiás gastaram juntos R$ 5,534 milhões em cota para o exercício da atividade parlamentar em 2021, ano pré-eleitoral. O recurso é disponibilizado para despesas do mandato. O principal destino desta verba foi a divulgação de atividade dos deputados, em que foi gasto R$ 1,7 milhão no total. Apenas Alcides Rodrigues (Patriota) e Delegado Waldir (PSL) não registraram despesa deste tipo.

O levantamento foi feito pelo POPULAR com base em informações disponíveis no site da Câmara dos Deputados, extraídas no dia 5 de janeiro. O valor da cota parlamentar é variável de acordo com cada estado, por causa das diferentes distâncias entre as unidades da federação que deputados representam e Brasília, fator que interfere em custos de locomoção, como passagem aérea.

Goiás tem cidades que já receberam 58% da chuva de janeiro

Ao menos sete municípios de Goiás receberam, em apenas oito dias, mais de 58% do volume de chuvas esperado para todo o mês de janeiro. Por conta dos temporais, órgãos de proteção e prefeituras registram prejuízos e organizam medidas para evitar acidentes.

Neste fim de semana o volume de chuvas chamou atenção na cidade de Goiás. O município está entre os sete que, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), receberam mais da metade da precipitação esperada para todo o mês

Abertura de empresas em Goiás cresce 27% em 2021

A economia goiana ganhou 33 mil novas empresas no ano passado, um crescimento de 27% sobre o número de negócios abertos em 2020. O balanço anual da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) mostra um saldo positivo entre aberturas e fechamentos, já que o número de empresas extintas somou 14,7 mil. Além da retomada da economia, após os reflexos da pandemia, alguns movimentos contribuíram para este impulso do empreendedorismo, como a busca por uma recolocação no mercado de trabalho e novas oportunidades.

Depois de ficar dois meses desempregado, o ex-gerente de manutenção automotiva Eduardo Gomes da Silva aproveitou a oportunidade de abrir um negócio na área de estética automotiva, que oferece serviços especializados de cuidados com veículos, que vão bem além de um simples lava jato. “Era um negócio que eu já estudava, mesmo quando ainda era empregado, por apresentar um bom crescimento no mercado”, justifica.