Cidades Covid-19 avança em 83% dos municípios de Goiás Prefeituras retomam obrigatoriedade de máscaras, mas população ainda resiste

A alta dos casos de Covid-19 já atinge 205 dos 246 municípios de Goiás. O detalhamento mostra que cidades do interior registram até 70 vezes mais casos nos últimos 30 dias na comparação com o mês anterior. Diante do quadro, ainda são poucas as prefeituras que retomaram o endurecimento de protocolos. O uso da máscara de proteção, por exemplo, voltou a ser obrigatório ou ...