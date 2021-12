Cidades Covid-19: casos de Valparaíso de Goiás não são da variante ômicron Um dos pacientes testou positivo para a variante Delta e do outro não foi possível fazer o sequenciamento

Atualizada às 12h29. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) concluiu a investigação sobre dois irmãos de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), que estavam com suspeita de contaminação com a variante ômicron. As amostras testaram negativo para a nova variante. Em um dos casos foi identificada a variante Dela e no outro a quantidad...