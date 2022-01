Cidades Covid-19 cresce de forma expressiva em Pires do Rio e casos ativos passam de 500 No boletim desta terça-feira (25), a prefeitura registra 78 novos casos, chegando a 559 ativos

O município de Pires do Rio, no sudeste de Goiás, vê um crescimento expressivo de casos de Covid-19. A cidade, com população estimada em pouco mais de 31 mil habitantes, passou na última segunda-feira (24) da marca de 500 pessoas confirmadas com a doença. Uma semana atrás, no dia 18, havia 309 casos ativos de Covid-19 em Pires do Rio. De lá para cá, o número subiu ...