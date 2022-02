A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia preparou mais um Dia D de Vacinação contra Covid-19 no próximo sábado (19). Serão 42 pontos espalhados pela capital em locais fixos e nas vans da VacinAção, que irão atender todas as faixas etárias entre 8h e 17h. O objetivo, segundo a Prefeitura, é que até 30 mil crianças, adolescentes e adultos recebam o imunizante por meio desse acesso facilitado no fim de semana.

Do total de postos disponibilizados, 14 são direcionados à vacinação das crianças de 5 a 11 anos, enquanto 26 atendem pessoas a partir de 12 anos. Duas vans também recebem adolescentes e adultos das 8h às 16h. “Já passamos de 2,5 milhões de doses contra a Covid-19 aplicadas em Goiânia, mas é importante que as pessoas continuem se vacinando. Só assim estaremos protegidos", declarou o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

A SMS também informou que Goiânia tem 82% da população vacinável, isto é, a partir de 5 anos, vacinadas com a primeira dose, enquanto 74% tem esquema vacinal primário completo. O prefeito Rogério Cruz também falou da importância da imunização entre os goianienses: “esperamos realmente que, quem ainda não se vacinou ou está com alguma dose atrasada, aproveite esse momento. Contamos com toda a expertise de ampliar essa proteção", finalizou.