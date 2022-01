Diagnóstico de Covid-19 dispara entre servidores do Estado

Dados da Secretaria Estadual da Administração (Sead) mostram que 485 servidores públicos iniciaram, entre os dias 3 e 14 de janeiro de 2022, período de licença em decorrência de diagnóstico de Covid-19. O número é mais que sete vezes o registrado em todo o mês de dezembro de 2021, quando 67 pessoas tiveram a doença. Em novembro, 70 servidores foram afastados de suas funções após testarem positivo para Covid-19.

Os atestados médicos são lançados ao sistema nas sextas-feiras. Por isso, os dados mais recentes são do dia 14. Atualmente, o estado tem 86.701 servidores ativos entre efetivos, requisitados, comissionados e temporários.

Esgoto de Goiânia confirma explosão do coronavírus

Autoridades municipais de Saúde de Goiânia devem receber ainda esta semana um alerta de pesquisadores do Instituto de Química (IQ) da Universidade Federal de Goiás (UFG) sobre o aumento da carga de coronavírus (Sars-CoV-2) na rede de esgoto da capital. Desde o dia 18 de agosto do ano passado não havia uma concentração tão alta do vírus no sistema, um aumento crescente constatado a partir da penúltima semana epidemiológica de 2021. Os estudos mostram que é preciso se preparar para o crescimento da demanda de testes e leitos hospitalares. Uma nova rodada de análises testes está marcada para esta quinta-feira (20).

“O número de casos está explodindo e vai piorar. É preciso preparar o sistema de saúde para mais testes e maior número de leitos”, afirma a coordenadora do estudo, a professora doutora Gabriela Duarte. Segundo ela, o que chamou a atenção da equipe de pesquisadores é a tendência de elevação dos números observada desde o final do ano. A UFG participa da Rede Vírus MCTI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, um comitê de especialistas criado em 2020 que estuda medidas estratégicas de combate a viroses emergentes.

Monitoramento da Covid em escolas de Goiás será semanal

As aulas seguem presenciais na rede estadual de ensino e também na capital. As secretarias de educação acompanham a evolução de casos e entendem que, neste momento, a retomada presencial seja segura. Os números relacionados à Covid-19 serão discutidos semanalmente, e na balança entre o retorno presencial e a possibilidade de volta ao modelo híbrido, o primeiro ainda segue em vantagem.

O Conselho Estadual de Educação (CEE) se reúne nesta quinta e sexta-feira (21) para discutir o assunto, mas mesmo que haja alguma recomendação, cada município terá liberdade para definir o próprio modelo.