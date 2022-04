Cidades Covid-19: Goiânia confirma dois casos de ômicron BA.2 Em entrevista à CBN Goiânia, secretário municipal de Saúde confirma testes positivos para subvariante de linhagem mais transmissível do novo coronavírus na capital

O secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso, informou neste sábado (30) à CBN Goiânia que dois casos da ômicron BA.2 foram confirmados em pacientes na capital. Os teste positivos foram realizados em março e em abril. No Brasil, essa subvariante de linhagem mais transmissível do coronavírus foi identificada na maior parte dos exames realizados no País. Segundo pesqui...