Cidades Covid-19 mata filho e neto de professores da UFG aos 8 anos, em Goiânia Gael Clímaco ainda não tinha sido vacinado contra a doença, uma vez que a campanha de imunização pediátrica começou esta semana em Goiás

Atualizada às 11h33. Morreu por volta das 20h desta quarta-feira (19), em decorrência da Covid-19, Gael Oliveira Clímaco, aos 8 anos. O garoto, filho do professor adjunto no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás, Humberto de Assis Clímaco, e neto do artista plástico José César Teatini de S. Climaco, o Zé César, docente da UFG na Fac...