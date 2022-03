Cidades Covid: Goiás bate a marca de 12 milhões de vacinas aplicadas O número corresponde a 73% da população de 5 anos ou mais com o esquema vacinal completo

Goiás ultrapassou 12 milhões de vacinas aplicadas contra a Covid-19 no estado. Conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES) atualizados no final desta manhã (9), 12.059.550 doses do imunizante contra o coronavírus foram aplicadas até o momento. O número corresponde a 73% da população de 5 anos ou mais com o esquema vacinal completo. Quanto à população em...