Cremego alerta para aumento de atestados médicos falsos Nomes de profissionais inscritos regularmente no Conselho têm sido utilizados de forma fraudulenta por golpistas que comercializam o documento

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) divulgou nesta sexta-feira (11) um alerta sobre o aumento de emissão de atestados médicos falsos no estado. Profissionais médicos, regularmente inscritos na instituição, têm procurado a Ouvidoria do Cremego para relatar que seus nomes vêm sendo utilizados de forma fraudulenta por pessoas que vendem atestados...