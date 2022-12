O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) vai investigar a conduta dos médicos envolvidos no caso do idoso que teve a morte atestada por engano no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), no último dia 30. A informação foi confirmada pelo Popular nesta terça-feira (6).

Em nota, o Cremego afirmou que tomou conhecimento do caso pela imprensa e que vai investigar se a conduta dos médicos envolvidos no atendimento transgride a ética médica. O paciente José Ribeiro da Silva, de 62 anos, teve o atestado de óbito assinado pelo médico Lucas Campos, que informou no documento que a causa da morte teria sido em consequência de um câncer na língua. O médico foi afastado pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).

Já o idoso, após ser dado como morto e ser encaminhado com vida à funerária, morreu na tarde da última quinta-feira (1º). De acordo com a irmã dele, Aparecida Ribeiro, o idoso estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Ceres quando teve a morte confirmada. Ele foi sepultado às 10h desta sexta-feira (2), em Rialma.

Procurada pela reportagem, a defesa do médico informou, por telefone, que só irá se manifestar perante os órgãos institucionais.

Entenda o caso

José Ribeiro da Silva, de 62 anos, foi dado como morto no último dia 29 pelo Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). O idoso foi encaminhado à uma funerária e teria ficado mais de cinco horas dentro de um saco plástico usado para cadáveres. Horas depois da confirmação da morte, Aparecida Ribeiro, a irmã do idoso, foi comunicada pela funerária de que o irmão estava vivo.

Na sequência, o idoso chegou a ser internado em um hospital de Ceres, mas morreu na tarde da última quinta-feira (1º). Ele foi sepultado às 10h desta sexta-feira (2), em Rialma.

Nota na íntegra

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) tomou conhecimento do caso pela imprensa e vai apurar se a conduta de médicos envolvidos no atendimento transgride a ética médica.”

