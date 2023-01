Cidades Cremego recua sobre interdição de Cais em Goiânia Conselho apontou graves falhas, mas em menos de 24 horas, afirmou que decidiu por revogar a restrição após a SMS de Goiânia assinar Termo de Ajustamento de Conduta

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) determinou e revogou a interdição de uma unidade de saúde de Goiânia em menos de 24 horas. A decisão que impedia médicos de atenderem no Cais Deputado João Natal, no Leste Vila Nova, foi publicada na manhã desta quinta-feira (5) e descreveu graves problemas estruturais, de pessoal e insumos, totalizando 11 ...