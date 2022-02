Cidades Cresce número de mortos e alcoolizados em rodovias federais de Goiás durante Carnaval Balanço dos três primeiros dias de carnaval mostram que subiu de 32 para 159 motoristas dirigindo sob efeito de álcool

Dados preliminares da Polícia Rodoviária Federal relativos à Operação Carnaval 2022 apontam um aumento no número de pessoas mortas em acidentes nas rodovias federais de Goiás em relação ao mesmo período de 2021. No ano passado, entre sexta-feira e domingo do feriadão carnavalesco, três pessoas perderam a vida nas estradas. Este ano, no mesmo espaço de tempo já são cinco m...