Criado grupo que fará plano de mobilidade para Goiânia

Foi publicado no Diário Oficial do Município de Goiânia nesta quarta-feira (27) o decreto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) que define o grupo de trabalho que irá elaborar o Plano de Mobilidade Urbana da capital. Sete representantes de quatro secretarias municipais e da Universidade Federal de Goiás (UFG) formam o grupo, que deverá apresentar uma proposta no pra...