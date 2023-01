Uma criança de 5 anos foi atacada por um cachorro de médio porte, em Perolândia, a 390 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o fato aconteceu na manhã do último domingo (15) no assentamento Lagoa do Bonfim, quando o cachorro pulou o muro e atacou a menina, que brincava no quintal de casa. Segundo informou a Corporação, a criança foi socorrida e levada para o Centro de Saúde de Perolândia, onde foi atendida com ferimentos leves.

Ao Popular, a enfermagem do Centro de Saúde detalhou que a menina levou pontos no queixo e na região próxima aos olhos e, ainda, que foi encaminhada à sala de vacinação, para verificar a necessidade da imunização antirrábica. De acordo com o Centro de Saúde, a criança foi liberada e passa bem, mas deve retornar para realizar o acompanhamento médico.

A PM de Perolândia, que foi acionada quando a menina foi levada ao Centro de Saúde, detalhou que o tutor do cachorro, um homem de 41 anos, esteve na delegacia, prestou depoimento e foi liberado. À Polícia, o tutor afirmou que mantém o cachorro sempre preso, mas que no domingo, o animal acabou sendo solto. Ele disse ainda que auxiliará com as medicações que a criança precise e também comprovou que o cachorro é vacinado, apresentando o cartão de vacinas do cão.

Conforme relatou a polícia, o tutor do animal responderá em liberdade por lesão corporal culposa, já que o cachorro não estava devidamente preso e, deste modo, o tutor assumiu o risco de que o cachorro fugisse e atacasse alguém.

Por não ter o nome divulgado, o Popular não conseguiu localizar o tutor do cachorro para que se manifestasse.

