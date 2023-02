Um menino de 8 anos foi baleado, no final da tarde desta quarta-feira (8), ao brincar com uma arma caseira enquanto brincava com um primo, informa a Polícia Civil (PC). O acidente aconteceu na casa de um tio da criança, no povoado Kalunga Vão das Almas, em Cavalcante, a 513 km de Goiânia. Segundo a polícia, a criança está internada e não corre risco de morte.

O delegado responsável pelo caso, Adriano Jaime, explica que tentou conversar com o primo da vítima para saber como o acidente aconteceu mas, por estar assustada, a criança não quis falar. “Não sabemos ainda se o próprio menino que disparou a arma ou se foi a outra criança”, afirma.

De acordo com o delegado, a arma do tio é caseira e conhecida como trabuco. “Ela é usada em armadilha para matar animal. Os caçadores colocam ela no mato e amarram uma corda para ela disparar quando o animal passar. Ela é bem caseira mesmo, mas tem muito poder de fogo devido ser calibre 28”, explica.

Adriano acredita que a pólvora da arma era antiga. “Os projéteis ficaram superficiais e não atingiram o pulmão, apenas um atingiu o esterno", detalha. A criança foi socorrida pela família, levada para um hospital em Cavalcante e transferida para Goiânia nesta quinta-feira (9).

Segundo o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde o menino está internado, o estado de saúde dele é regular. A unidade informa que ele está consciente, respirando espontaneamente e, segundo o delegado, não corre risco de morte.

O investigador disse ainda que a família não soube informar como as crianças conseguiram pegar a arma, que estava escondida embaixo de sacos de milho do lado de fora da casa. Adriano informa ainda que o tio da vítima, que é o dono da arma, fugiu e está sendo procurado.

“Toda arma de fogo deve ser registrada na polícia. Você não pode produzir uma arma de fogo, isso é proibido por lei. Não sabemos quem fabricou, mas o tio tinha essa arma em casa sem registro e, por isso, ele vai responder por posse irregular de arma de fogo”, finaliza Adriano.

Como o nome do tio não foi divulgado, a reportagem não localizou a defesa dele para um posicionamento até a última atualização desta matéria.

