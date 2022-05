Cidades Criança atacada por rottweilers em Anápolis é internada com vários ferimentos Menino de 4 anos aguarda transferência para o Hugol e deverá passar por procedimentos de enxerto por causa das mordidas

Uma criança de 4 anos foi atacada por dois cachorros da raça rottweiler na casa de sua babá, no bairro Arco Verde, em Anápolis. No momento do ataque, o menino estava no colo da babá, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em um primeiro momento, a criança foi levada até uma Unidade Pronto-Atendimento (UPA), onde a equipe do Sam...