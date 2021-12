Uma menina de 7 anos, que tem Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), passou pelo menos três dias sozinha com a mãe morta dentro de casa, em Jataí, na região sudoeste do Estado.

O caso foi descoberto na manhã da última quarta-feira (29). De acordo com depoimento de familiares à polícia, a mãe da criança, Renata Duarte de Oliveira, de 28 anos, tinha problemas de saúde e passava mal às vezes.

Segundo o delegado, Marlon Souza, resonsável pelas investigações, na casa não haviam indicações de homicídio. A menor tentou pedir socorro por um aplicativo de mensagens por meio de fotos, vídeos e áudios, mas o celular estava sem internet.

Em algum momento ela conseguiu abrir o portão e pedir socorro na vizinhança. Os vizinhos chamaram os bombeiros, que constataram a morte. A criança estava suja e havia comido o que havia em casa.

Ela está sob os cuidados da família e o Conselho Tutelar está apurando quem ficará com a guarda da garota. A causa da morte da mãe da menina está sendo investigada pelo Instituto Médico Legal (IML), que vai elaborar um laudo cadavérico capaz de constatar o motivo.