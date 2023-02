Uma menina de 2 anos morreu afogada no domingo (12) após cair em um córrego de Marzagão, no sul do estado. A criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

Familiares contaram aos médicos que Kyara Leal saiu de casa sem ninguém perceber e acabou caindo no córrego, que fica perto de onde ela morava.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Marzagão lamentou a morte da criança. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal de Caldas Novas e liberado a noite para velório e enterro.

Leia também:

- Idoso morre ao levar choque enquanto cortava grama

- Justiça manda soltar suspeito de manter adolescente em cárcere privado por 3 dias sem comida

- Menino de 4 anos se afoga em piscina, em Anápolis