Criança de 2 anos que foi picada por aranha passa bem após cirurgia urgente

Devido a uma picada de aranha, um menino de apenas 2 anos foi internado na noite da última terça-feira (22), com infecção generalizada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. A família denuncia a falta de assistência necessária de algumas unidades de saúde em relação ao caso, que aconteceu há mais de dez dias. A criança vinha recebendo d...