Cidades Criança de 2 anos que teve corpo queimado com mingau em Anápolis recebe alta Miguel ainda precisa de acompanhamento com fonoaudiólogo e fisioterapeuta, mas a família se diz aliviada com a recuperação

O menino de 2 anos ficou internado depois de se queimar com mingau quente em Anápolis já está em casa. Miguel de Souza Quevedo teve alta hospitalar na manhã da última quarta-feira (22) e agora precisa passar por acompanhamento com fonoaudilólogo e fisioterapeuta para voltar à vida normal. A família se diz alegre com a volta para casa. Irmã do menino, Gabriella de Souza D...