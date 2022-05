Miguel de Souza Quevedo, de apenas 2 anos, sofreu um acidente com um prato de mingau quente e teve 20% do corpo queimado. O caso aconteceu em Anápolis e a família pede ajuda financeira para custear o tratamento de Miguel, que segue internado em estado grave, respirando com ajuda de aparelhos, no Hospital Estadual de Urgências Governador Ótavio Lage (Hugol), em Goiânia.

Segundo a irmã da criança, Gabriella de Souza Darga, de 21 anos, Miguel estava na cozinha, foi tentar pegar o prato de mingau que estava na mesa esfriando, e levantando os pés para tentar alcançar, acabou virando o prato quente sobre ele. No momento do acidente, estava em casa, o pai e os irmãos mais novos.

As queimaduras estão quase cicatrizadas, mas ele continua internado por causa de uma pneumonia, descoberta durante a internação. Para ajudar no tratamento, a família está realizando uma vaquinha online. “Nós não temos uma meta específica para a vaquinha, temos até agora a certeza que o médico nos deu de que o tratamento vai ser bem caro, mas ainda não deu um valor exato”, explica Gabriella.

Como o pai é autônomo, a mãe é a única fonte de renda fixa da casa. Com a internação de Miguel, ela está ficando no hospital em tempo integral com o filho e a família está passando por necessidade financeira. Para ajudar, a irmã está fazendo uma vaquinha online, que já arrecadou R$ 1.570,00, mas ainda não custeia o tratamento inteiro.

Para ajudar a família no tratamento de Miguel, a chave do pix é (62) 98125-2774, que também é o telefone de contato de Gabriella.

