Cidades Criança de 3 anos é picada por cobra, em Itaberaí

Luis Felipe Ferreira de Sousa, de 3 anos, foi picado por uma cobra na porta de uma fazenda, próxima ao município de Itaberaí, no Noroeste do Estado. O caso aconteceu no último domingo (15), na casa dos avós. Kamila Pereira, 24 anos, mãe da criança, relata que Luis Felipe tinha ido com o avô buscar ovos no galinheiro. Na volta foi picado pela cobra. “Meu pai não vi...