Cidades Criança de 3 anos deixada sozinha em casa é resgatada pelo Conselho Tutelar, em Goiânia Mãe precisava deixar 4 filhos menores de 11 anos sozinhos para poder trabalhar

Uma criança de 3 anos que havia sido deixada sozinha em casa foi resgatada pelo Conselho Tutelar da região Norte de Goiânia na manhã desta terça-feira (16), no setor Balneário Meia Ponte. O caso teria chegado ao conhecimento do órgão por meio de denúncia anônima. De acordo com o conselheiro tutelar Valdivino Silveira, o denunciante dizia que havia “uma criança que es...