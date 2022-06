A criança de 4 anos que foi atacada por dois cães da raça rottweiler recebeu alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (3), em Goiânia. Nycolas Ravy Sousa deu entrada na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), no último domingo (29), com várias lesões na perna, glúteo e pescoço.

Segundo a mãe do menino, a auxiliar de cozinha Antônia Janayna Souza, de 21 anos, ele passou por uma cirurgia de lavagem, raspagem e sutura dos cortes. Na segunda-feira (30), a criança foi transferida para um leito de enfermaria, onde foi medicada. A mãe comemorou a alta e disse que ficou feliz com a rápida recuperação do filho.

Entenda o caso

Nycolas foi atacado em Anápolis, no bairro Jardim Arco Verde, na sexta-feira (27), por volta de 11h30. Ele estava na casa de sua babá, que é vizinha da mãe. Segundo relatou a funcionária para Antônia Janayna, tudo aconteceu logo depois que a mulher buscou Nycolas na escola. A mãe estava trabalhando no momento.

Ao entrar em casa com a criança no colo, , ela se dirigiu à porta, que fica nos fundos do lote. Segundo o relato, Nycolas estava escorregando dos braços da mulher enquanto ela tentava abrir a porta, momento em que um dos cachorros atacou a criança pela perna e conseguiu derrubá-la no chão.

Os dois cães rottweilers começaram a atacar a criança. A babá disse que tentou retirar os cachorros de cima de Nicolas, mas não conseguiu e começou a gritar por socorro. Um homem que mora na casa da mãe de Nycolas estava na residência quando a criança começou a gritar.

Ao ouvir os pedidos de socorro, o homem pulou o muro para a casa da babá e começou a chutar os cachorros para tentar tirá-los de cima de Nicolas. "Ele disse que teve que abrir a boca do cachorro para poder tirar o neném", contou a auxiliar de limpeza.

Na ocasião, Nycolas foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis. No domingo, diante da gravidade dos ferimentos, ele foi encaminhado ao Hugol, em Goiânia.