Cidades Criança de 4 anos morre após ser atropelada por caminhão, em Vila Propício SAMU foi acionado, mas garoto não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente; o irmão, de 16 anos foi encaminhado ao Hospital Municipal de Goianésia

Uma criança de quatro anos morreu em um acidente com uma carreta enquanto andava de bicicleta com o irmão, no município de Vila Propício, a 190 quilômetros de Goiânia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas o garoto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O irmão, de 16 anos foi encaminhado ao Hospital Municipal Irmã Fany Duran,...