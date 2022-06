Cidades Criança de 9 anos morre ao ser atropelada por caminhão em Rio Verde Testemunhas contaram que a criança desceu do carro do pai e atravessava para ir até uma padaria

Uma criança de 9 anos morreu após ser atropelada por um caminhão em Rio Verde, município localizado a 230 quilômetros da capital goiana. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (9), quando a menina desceu do carro do pai e atravessou a rua para ir até uma padaria. O motorista do caminhão não conseguiu frear a tempo de evitar o atropelamento. O Corpo ...