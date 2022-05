Cidades Criança de dois anos morre após pai bater carro contra poste, em Goiânia Homem, que estava embriagado, foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes

Um menino de 2 anos morreu na tarde deste sábado (07), após carro que ele estava com o pai e a irmã colidir contra um poste na Avenida Doutor Francisco Xavier, no Setor Crimeia Oeste. O homem, que dirigia embriagado, foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes A outra criança, uma menina de 4 anos, está internada em estado grave no Hospital Estadual de Urg...