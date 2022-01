Cidades Criança de dois anos morre vítima da Covid-19 em Morrinhos Segundo os médicos, o menino não possuía nenhuma comorbidade e apresentava sintomas gripais e quadro febril há cerca de uma semana

Uma criança de dois anos morreu no Hospital Municipal de Morrinhos, após ser diagnosticada com Covid-19. Segundo os médicos, o menino não possuía nenhuma comorbidade e apresentava sintomas gripais e quadro febril há cerca de uma semana. À TV Anhanguera, a prefeitura de Morrinhos informou que, no dia 17 deste mês, monitores da creche em que a criança estava notara...